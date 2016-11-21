أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الثور الاثنين 21 / 11 / 2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور الاثنين 21 / 11 / 2016 حظك اليوم برج الثور الاثنين 21 / 11 / 2016

>

يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الثور الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى و الصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الثور الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

برج الثور على الصعيد المهنى..

يوم عمل شاق مليئ بالضغوط والمهام الجديدة ، عليك أن تكن أكثر تعاوناً مع أصدقائك فى العمل لإنجاز المهام الجماعية المطلوبة منكم فى أسرع وقت.

برج الثور على الصعيد العاطفى :

اليوم تفتح صفحة جديدة مع شريك حياتك تحل فيها مشكلاتكما السابقة والتوتر الذى أصاب علاقتكما ، فاستغل ذكائك فى فتح مجالات جديدة بينكما وعدم تكرار المشكلات.

على الصعيد الصحى :

صحتك تبدو على ما يرام ، ولكن لا تكتفى بمسكنات الصداع الذى يصاحبك خلال الفترة الأخيرة ، فعليك استشارة الطبيب فى أسرع وقت.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

تحقق إنجازاً هاماً فى عملك خلال الفترة المقبلة ، عليك الابتعاد عن الكسل وتأجيل المهام ، ومن الأفضل استمرار التواصل مع  أصدقائك حتى لا تشعر بضغط العمل.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى