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تأجيل محاكمة 28 متهما بـ"خلية دمياط الإرهابية" لـ 15 يناير

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تأجيل محاكمة 28 متهما بـ"خلية دمياط الإرهابية" لـ 15 يناير تأجيل محاكمة 28 متهما بـ"خلية دمياط الإرهابية" لـ 15 يناير

>كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة 12 متهمًا محبوسين، و16  هاربين لاتهامهم بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لـ 15 يناير لسماع الشهود.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

 

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

 

 

 


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