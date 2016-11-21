قاضى "خلية دمياط الإرهابية" يمنع الإعلاميين من حضور الجلسة

كتب إيهاب المهندس

منعت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، الإعلاميين والصحفيين من حضور جلسة محاكمة محاكمة 12 متهمًا محبوسا، و16 متهما هاربين لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، فيما سادت حالة من الاستياء من قبل محررى الصحف بسبب منعهم من الدخول الجلسة.

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.