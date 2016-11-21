تجديد حبس عاطل لحيازته كيلو حشيش بالدقى

كتب بهجت أبو ضيف

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق لإتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته كيلو من مخدر الحشيش، كانت معلومات وردت للمقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، تفيد باتجار "محمد. س" عاطل، بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته كيلو من مخدر الحشيش بمسكنه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.