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عضو "تعليم البرلمان": أجهزة التشويش ستواجه تسريب امتحانات الثانوية العامة

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عضو "تعليم البرلمان": أجهزة التشويش ستواجه تسريب امتحانات الثانوية العامة عضو "تعليم البرلمان": أجهزة التشويش ستواجه تسريب امتحانات الثانوية العامة

>كتب أحمد عرفة

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن استخدام أجهزة تشويش على لجان امتحانات الثانوية لمنع التسريب، سيساهم فى منع تسريب امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن وزير التعليم أبلغ اللجنة فى وقت سابق بأن تكلفة أجهزة التشويش حول لجان الامتحانات مكلفة للغاية، وأنه ليس باستطاعته الآن تنفيذها.

 

وأضافت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن أجهزة التشويش ستمنع وصول تسريبات الامتحان إلى اللجان، كما انها ستمنع الغش، ولكن لابد من آليات حاسمة لمنع التسريب قبل الامتحانات.

 

وأشارت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن اللجنة تبحث عدة عدة وسائل لمنع أى تسريب فى امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة.

 

وترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بتطوير وتأمين نظام امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور وزراء التعليم العالى، والشئون القانونية، والإنتاج الحربى، والتربية والتعليم، وممثلى عدد من الجهات المعنية، لبحث استخدام أجهزة تشويش على لجان امتحانات الثانوية لمنع التسريب.


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