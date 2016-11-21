4 طرق طبيعية لعلاج "عرق النسا" أهمها كمادات الثلج

كتبت رانيا سعد الدين

"عرق النسا" من الأمراض التى لا يعرف لها سبب واضح، ولكنها تصيب صاحبها بألم مبرح، قد يجعله حبيس الفراش ، حيث يشمل الألم العصب الوركى والعمود الفقرى من البداية للنهاية، وحسب موقع " healthycures" هناك 4 طرق لتسكين الألم دون اللجوء إلى المسكنات التى تصبح بعد فترة من الاستخدام غير مفيدة.

1- الوخز بالإبر

يعتبرأحد أنواع العلاج البديل الذى يساعد على الشفاء، ويكون عن طريق إدخال إبرة رفيعة فى مكان الألم لتحفيز عمل الأعصاب والغدة الليمفاوية، والطبيب المتخصص هو الذى يقوم بذلك.

2- كمادات الثلج

يوضع على مكان الألم كمادات من الثلج ملفوفة داخل فوطة تترك على المكان لمدة 20 دقيقة حتى يشعر الفرد بالراحة.

3- تمرينات اليوجا

تمرينات اليوجا لها العديد من الفوائد أبرزها التخلص من ألم عرق النسا، إذ يعمل على تمدد العضلات، وتخليصها من التشنجات بسبب تدفق الدم فى المكان بصورة أفضل بممارسة التمرينات.

4- التدليك بالزيوت الطبيعية

التدليك بالزيوت الطبيعية تقلل من الالتهابات وتعالج الألم ويمكن استخدامها على مدار اليوم دون أن تفقد فعاليتها فى تسكين الألم والتخلص من التشنجات.