ننشر أسماء أعضاء خلية الضباط السابقين المتهمين بالتخطيط لاغتيال الرئيس السيسي

كتب محمود نصر

ينشر "اليوم السابع" أسماء خلية الضباط الخارجين من الخدمة، أعضاء تنظيم ولاية سيناء الإرهابى والمتهمين بالتخطيط لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتضم قائمة المتهمين كلا من محمد جمال عبد العزيز، نقيب شرطة سابق، وخيرت سامى عبد المجيد، نقيب شرطة سابق، وعصام محمد السيد عنانى، وإسلام وئام أحمد حسنى، ضابط شرطة سابق، وحنفى جمال محمود سليمان، وكريم حمدى ضابط شرطة سابق بقطاع الأمن المركزى، الذى اعترف بالتحقيقات بتقديمه معلومات لقيادات التنظيم بموعد فض اعتصام رابعة نظرا لمعرفته بالموعد لمشاركته فى عملية الفض، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن خط سير الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستهدافه بسيارة مفخخة فى الطريق العام، كما ضم التنظيم طيب يدعى على إبراهيم محمد حسن، الذى اعترف بتخصيص منزله وعيادة كمقر لأعضاء التنظيم لعقد اجتماعات التخطيط لاغتيال الرئيس.