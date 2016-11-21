أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر أسماء أعضاء خلية الضباط السابقين المتهمين بالتخطيط لاغتيال الرئيس السيسي

Google+ Print
ننشر أسماء أعضاء خلية الضباط السابقين المتهمين بالتخطيط لاغتيال الرئيس السيسي ننشر أسماء أعضاء خلية الضباط السابقين المتهمين بالتخطيط لاغتيال الرئيس السيسي

>كتب محمود نصر

ينشر "اليوم السابع" أسماء خلية الضباط الخارجين من الخدمة، أعضاء تنظيم ولاية سيناء الإرهابى والمتهمين بالتخطيط لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وتضم قائمة المتهمين كلا من محمد جمال عبد العزيز، نقيب شرطة سابق، وخيرت سامى عبد المجيد، نقيب شرطة سابق، وعصام محمد السيد عنانى، وإسلام وئام أحمد حسنى، ضابط شرطة سابق، وحنفى جمال محمود سليمان، وكريم حمدى ضابط شرطة سابق بقطاع الأمن المركزى، الذى اعترف بالتحقيقات بتقديمه معلومات لقيادات التنظيم بموعد فض اعتصام رابعة نظرا لمعرفته بالموعد لمشاركته فى عملية الفض، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن خط سير الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستهدافه بسيارة مفخخة فى الطريق العام، كما ضم التنظيم طيب يدعى على إبراهيم محمد حسن، الذى اعترف بتخصيص منزله وعيادة كمقر لأعضاء التنظيم لعقد اجتماعات التخطيط لاغتيال الرئيس.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين