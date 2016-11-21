أسوان يستدرج المقاصة على استاد أسوان

كتب محمد عراقى

يستضيف فريق أسوان ،نادى مصر المقاصة وصيف المسابقة فى تمام الساعة الـ7.30 مساء اليوم الاثنين على ملعب أسوان ، ضمن الجولة العاشرة من عمر الدورى الممتاز .

وفى هذه المواجهة يحتاج ممثل الصعيد تحقيق نتيجة إيجابية فيها للخروج من عنق الزجاجة بعد تولي حازم عبد الله المسئولية الفنية خلفاً لعماد النحاس ،الذي تقدم باستقالته بسبب سوء النتائج ، حيث يحتل أسوان المركز الـ15 برصيد 5 نقاط .

وعلي الجانب الآخر يرغب مصر المقاصة في مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز الذي يضمن له الصعود لصدارة ترتيب جدول المسابقة ،متفوقاً على الأهلي الذي يملك 23 نقطة ،بينما يملك المقاصة 21 نقطة قبل انطلاق المباراة.