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بالفيديو.. انجلينا جولي في أول ظهور لها بعد طلاقها من براد بيت

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الإثنين 21-11-2016 02:21

توارت النجمة العالمية انجلينا جولي Angelina Jolie عن الأنظار خلال الفترة الأخيرة، بسبب أزمة طلاقها من زوجها الممثل براد بيت Brad Pitt، إلا أنها سجلت قبل أمس الجمعة أول ظهور رسمي لها بعد الإنفصال.

ونشرموقع الـ Daily mail البريطاني مقطع لها سجلته للمحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة، بالتزامن مع إطلاق المحكمة سياسة جديدة لحقوق الأطفال.

وقالت جولي في الفيديو: "أنا أرحب بشدة أن تتضمن القوانين الجديدة محاكمات ضد الإعتداء على الأطفال طالما هناك دليل يثبت ذلك، ولن يكون هناك عدل إذا لم نضع في اعتبارنا ضحايا الحرب، ونساعدهم في التغلب على خسائرهم. وأود أن أهنئ كل من يعمل على تلك السياسة الجديدة".

يشار الى أن وسائل إعلام عالمية ذكرت أن هناك تسجيلات من المتوقع أن تدين النجمة الشهيرة انجلينا جولي وتؤدي إلى خسارتها حق حضانة أطفالها الستة.

وتظهر التسجيلات بحسب التقارير، أن مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسعى لإظهار أن براد بيت قام بضرب أحد أطفالهما وتوريطه، بعد أن تمت تبرأته من ذلك رسمياً.

 


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