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إيفانا لينش تنفصل عن حبيبها

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الأحد 20-11-2016 19:58

انفصلت نجمة أفلام هاري بوتر الشهيرة، إيفانا لينش Evanna Lynch عن حبيبها روبي جارفيز Robbie Jarvis بعد أكثر من 9 أعوام على ارتباطهما.

وكانت إيفانا تؤدي دور الساحرة الصغيرة لونا لوفجود في فيلم هاري ببوتر حين التقت بحبيها للمرة الأولى عام 2007.

وقد أكدت النجمة خبر الانفصال مشيرة إلى أنهما اتفقا على أن يبقيا صديقانـ خاصة وأن الكثير من الأمور مشتركة بينهما.

يذكر أن إيفانا هي ثالث نجم من نجوم هاري بوتر الذين انفصلوا خلال 2016 بعد ايما ستون ودانيال رادكليف.

 

 


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