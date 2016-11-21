أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضبط صاحب مطعم بحوزته 900 كيلو زيت طعام مجهول المصدر فى الموسكى

Google+ Print
ضبط صاحب مطعم بحوزته 900 كيلو زيت طعام مجهول المصدر فى الموسكى ضبط صاحب مطعم بحوزته 900 كيلو زيت طعام مجهول المصدر فى الموسكى

>كتب عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، وذلك بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.

 

وأسفرت الحملات عن ضبط "احمد.م.أ" 59 سنة صاحب مطعم وذلك لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائيه بقصد استخدامه فى إعداد الوجبات الجاهزة، حيث تم ضبط "900 كيلو زيت طعام" مجهول المصدر، تحــــرر المحضر رقم 8057 جنح جزئية قسم الموسكى لسنة 2016.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365