ضبط صاحب مطعم بحوزته 900 كيلو زيت طعام مجهول المصدر فى الموسكى

كتب عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، وذلك بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.

وأسفرت الحملات عن ضبط "احمد.م.أ" 59 سنة صاحب مطعم وذلك لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائيه بقصد استخدامه فى إعداد الوجبات الجاهزة، حيث تم ضبط "900 كيلو زيت طعام" مجهول المصدر، تحــــرر المحضر رقم 8057 جنح جزئية قسم الموسكى لسنة 2016.