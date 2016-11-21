القبض على هارب من سجن أبوزعبل إبان أحداث ثورة يناير بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الصالحية، بإشراف اللواء هشام خطاب، مدير البحث الجنائى، اليوم، الاثنين، من ضبط هارب من سجن أبوزعبل فى أحداث ثورة يناير، عقوبة 15 سنة وتم اتخاذ الإجراءات القانونى نحوه.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد ناجى حكمدار الشرق، يفيد ضبط "حمادة ع ح ص" 53 سنة عامل ومقيم رفح شمال سيناء، الهارب من سجن أبوزعبل إبان أحداث يناير 2011 أثناء تنفيذ العقوبة فى القضية رقم 968 / 2004 كلى التل الكبير الإسماعيلية، مخدرات 15 سنة، وتم التحفظ عليه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 82/39 أحوال قسم الصالحية لسنة 2016.

كما تمكن ضباط مباحث قسم السياحة والآثار بالشرقية، بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة أبو حماد، من ضبط عاطل وسيدة أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار بدائرة المركز وتم إخطار النيابة العامة.

تبين ضبط " محمد ح س" 35 سنة عاطل ومقيم تل مفتاح، أثناء قيامه بالتنقيب عن الأثار بمنزله، وتحرر له المحضر رقم 6785 إدارى المركز، كما تم ضبط "بيحة ع م" 45 سنة ربة منزل مقيمة طويحر، أثناء تنقيبها عن الأثار، وتم ضبط أدوات الحفر من موتور غاطس وفأس وجردل وشاكوش ومطرقة، وتحرر المحضررقم 6784 إدارى المركز وجارى العرض على النيابة العامة.