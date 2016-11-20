أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الأحد 20 / 11 / 2016

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الأحد 20 / 11 / 2016، عددًا من الأحداث المهمة والتى جاء فى مقدمتها، عودة سعد حسنى للتدريبات الجماعية بعد إنهاء أزمة تخفيض عقده ودخول طارق العشرى دائرة المرشحين لتدريب الدراويش وتأكد غياب محمود متولي عن مباراة الزمالك.

- سعد حسنى ينتظم فى مران الإسماعيلى الجماعى بعد تخفيض عقده

انتظم سعد حسنى، ظهير أيمن الإسماعيلى، فى تدريبات الفريق الجماعية، بعد موافقته على الشروط التى حددها مجلس الإدارة لتخفيض عقده.

- العشرى مرشح لتدريب الإسماعيلى

بدأ مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى البحث عن مدير فنى جديد لخلافة أشرف خضر فى القيادة الفنية للدراويش بسبب عدم رضا الإدارة والجماهير على المستوى الفنى الذى يقدمه الفريق خلال المباريات الأخيرة ووجود هجوم من الجماهير على الإدارة بسبب الانتظار على المدير الفنى الحالى رغم عدم تحسن أداء الفريق أو وقف نزيف النقاط التى يتعرض لها الدراويش منذ بداية الموسم الجارى.

- إصابة الركبة تبعد "متولى" الإسماعيلى عن مواجهة الزمالك

يفتقد الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر جهود محمود متولى مدافع الدراويش خلال مباراته المقبلة أمام الزمالك والمقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدورى العام، بسبب إصابة اللاعب فى الركبة خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام المصرى وحاجته لأداء برنامج تأهيلى قبل العودة للمشاركة فى المباريات الرسمية.

- الإسماعيلى يقرر مد اختبار البوركينى "ابيومى"

قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى منح فرصة للبوركينى ادينياى مايكل ابيومى صاحب الـ22 عامًا، الذى يخضع للاختبار فى صفوف الدراويش حاليًا تمهيدًا للتعاقد معه حال اجتياز الاختبارات الفنية، ومدة فترة اختباره من أجل الوقوف على مستواه بشكل بدنى لاسيما أن اللاعب ظهر بشكل مرضى خلال التدريبات الماضية.

-الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم ويذاكر الزمالك بالفيديو

يدخل فريق الإسماعيلى معسكرا مغلقا مساء اليوم قبل مواجهة الزمالك بـ٤٨ ساعة ضمن منافسات الجولة العاشرة بمسابقة الدورى العام.