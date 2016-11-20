أخبار عاجلة

بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القبض على أمينى شرطة لسرقتهما المواطنين ببولاق الدكرور

Google+ Print
القبض على أمينى شرطة لسرقتهما المواطنين ببولاق الدكرور القبض على أمينى شرطة لسرقتهما المواطنين ببولاق الدكرور

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على أمينى شرطة، لاتهامهما بسرقة المواطنين ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد هانى الحسينى، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من المواطنين يفيد بادعاء شخصين أنهما أمينى شرطة يعملان بقسم بولاق الدكرور ويسرقان المواطنين.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهمين، وتبين أنهما أمينى شرطة ويستوقفان المواطنين لتفتيشهم ويستوليان على متعلقاتهم، وبمواجهتهما أمام العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة اعترفا بما نسب إليهما من اتهام، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365