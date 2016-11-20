القبض على أمينى شرطة لسرقتهما المواطنين ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على أمينى شرطة، لاتهامهما بسرقة المواطنين ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد هانى الحسينى، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من المواطنين يفيد بادعاء شخصين أنهما أمينى شرطة يعملان بقسم بولاق الدكرور ويسرقان المواطنين.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهمين، وتبين أنهما أمينى شرطة ويستوقفان المواطنين لتفتيشهم ويستوليان على متعلقاتهم، وبمواجهتهما أمام العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة اعترفا بما نسب إليهما من اتهام، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.