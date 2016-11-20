«روتانا سينما» تخصص مضمونها الإعلاني بإطلاق قناة جديدة

أصدرت شبكة قنوات روتانا بيانا صحفيا جاء فيه “تعمد إدارة شبكة قنوات روتانا، ابتداءً من الـ21 من نوفمبر 2016، إلى تخصيص التوجه الإعلانى لقناة روتانا سينما من خلال إطلاق نسختها السعودية من القناة والموجهة بالمضمون والشكل والتخطيط الإعلامى للسوق السعودى، ونسخة ثانية من نفس القناة موجهة للسوق المصرى مع كل ما يميزه ويخصصه إعلاميًا وإعلانيًا.

تربّعت قناة روتانا سينما، منذ انطلاقها على صدارة القنوات الغير المشفرة والمختصة بعرض أبرز الأفلام السينمائية المصرية والعربية، خاصة وأنها استحوذت على أعلى القنوات مشاهدة، وأجدد الإنتاجات السينمائية العربية.

استكمالاً لمسيرة النجاح هذه، وتطويرًا لما لهذه المحطة من أرشيف هائل وبالتالي إمكانيات ترفيهية وإعلانية يمكن أن تقدمها للمشاهدين العرب حول العالم، تعمد إدارة شبكة قنوات روتانا، إبتداءًا من الـ 21 من نوفمبر 2016، إلى تخصيص التوجه الإعلاني لقناة «روتانا سينما» من خلال إطلاق نسختها السعودية من القناة والموجهة بالمضمون والشكل والتخطيط الإعلامي للسوق السعودي، ونسخة ثانية من نفس القناة موجهة للسوق المصري مع كل ما يميزه ويخصصه إعلاميًا وإعلانيًاً.

وفي ما تتشارك المحطتين نفس المضمون المميز للأفلام المصرية والعربية الأبرز التي ستعرضها القناة كالعادة أولاً لمشاهديها، ستشهد القناتين فصلاً تامًا للوقت المستقطع للإعلانات بين البلدين، لما في هذا الأمر من راحة المعلن ودقة تواصله مع المستهلك.

كما سيتم تخصيص المحتوى عبر القناتين يومياً خلال فترات معينة أن كان لناحية بث أفلام خاصة بالمرأة خلال فترة قبل الظهر، أو تخصيص سهرات لأفلام بمواضيع متشابهة (Theme Night)، بالإضافة إلى عرض أفلام بفاصل إعلاني واحد بعد منتصف الليل لمتعة مشاهدة متزايدة، كما تحظى روتانا سينما بحصة الأسد من الانتاجات السينمائية العربية الجديدة التي ستبثها اولاً وحصرياً لمشاهديها خلال عام 2017 .