الطبيب الشرعي: الإصابات في جسد شيماء الصباغ أدت للوفاة

استمعت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، وعضوية حسن عيسي وأحمد العادلي، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد، و محمد علاء فرج، محاكمة الضابط ياسين صلاح، المتهم في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، لأقوال الشهود في القضية.

ومن جانبه قال الشاهد إيهاب عبدالرحمن، خبير أسلحة، إنه قام بمعاينة البنادق التي قدمتها إليه النيابة، مشيرًا إلى أنها تشبه البنادق الموجودة في الفيديوهات.

وأوضح أن السلاح الذي تم معاينته هو خرطوش عيار 12، ويمكن وضع عدة رصاصات مختلفة في نفس السلاح، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق رصاصتين خرطوش، وأن إطلاق النار من مسافة 8 أمتار تؤدي للوفاة.

من جانبه قال الدكتور عمر، الطبيب الشرعي، إن جثة المتوفية كانت بها شظايا في أنحاء جسدها خاصة في منتصف الظهر والعضد الأيسر يسار الوجه، مشيرًا إلى أن الإصابات قد تؤدي للوفاة، نافيًا أن تكون تعاني من أمراض عضوية تسبب الوفاة.

وفسر الطبيب، أن مساحة انتشار الشظايا في جسدها لاتتدعى الـ٥٠ *٥٠ ولا يحدث ذلك إلا إذا كانت المسافة لا تتدعى الـ 8 أمتار لو كان السلاح المطلق ذو مساورة طويلة.

ونفي الدفاع أن يكون أجرى مسح أشعاعي المجني عليها، مشيرًا إلى أن ملابسها كانت بها فتحات إثر إطلاق الخرطوش واختلاف حجم الفتحات يرجع إلى زاوية الإطلاق.

وقال سيد فوزي الشاهد الـ 17، “أنا كنت مع شيماء وقت إطلاق النار، وكان معنا محمد الشريف وحسام نصر، ووقت إطلاق النار كنت محمد الشريف اتصاب وجري وشفت اللواء اللي كان مع الضابط بيشاورله والضابط ضرب علينا النار وفي الوقت ده شيماء وقعت وأنا شيلتها والداخلية كانت بتطاردنا في كل مكان”.

كانت محكمة النقض المصرية، قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.