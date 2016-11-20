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تأجيل دعوى عمرو دياب ضد موقع إسرائيلى بتهمة سرقة أغانيه لـ18 ديسمبر

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تأجيل دعوى عمرو دياب ضد موقع إسرائيلى بتهمة سرقة أغانيه لـ18 ديسمبر تأجيل دعوى عمرو دياب ضد موقع إسرائيلى بتهمة سرقة أغانيه لـ18 ديسمبر

>كتبت ندى سليم

أجلت الدائرة الأولى جنح بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسام ربيع، وسكرتارية أحمد شوقى، دعوى الفنان ضد 7 مواقع إلكترونية من بينها موقع إسرائيلى يدعى "فرفش"، بتهمة إذاعة عدد من ألبوماته عبر الإنترنت دون الحصول على إذن منه، إلى جلسة 18 ديسمبر المقبل.

 

وكانت المدعى عليها "حنان.أ"، صاحبة الموقع الإسرائيلى "فرفش"، تغيبت عن حضور الجلسة، رغم أن المحكمة أرسلت إعلانًا لها عبر سفارتنا فى تل أبيب.

 

وأقام عمرو دياب دعوى منذ سنوات، اتهم فيها عددًا من المواقع الإلكترونية التى تقوم بتنزيل النغمات والألبومات عبر الإنترنت، ببث وإذاعة أحد ألبوماته "الليلة دى" دون الحصول على إذن أو تفويض منه.

 

وأوضحت عريضة الدعوى، أن أحد هذه المواقع يتم بثه من إسرائيل، واسمه "فرفش"، وفى السياق أرسلت المحكمة خطابًا لإعلان صاحبة الموقع والمسئولة عن إدارته .


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