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مجلس الوزراء السودانى يؤكد متانة العلاقات الثنائية بين مصر والسودان

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مجلس الوزراء السودانى يؤكد متانة العلاقات الثنائية بين مصر والسودان مجلس الوزراء السودانى يؤكد متانة العلاقات الثنائية بين مصر والسودان

>كتب - أحمد جمعة

أكد وزير مجلس الوزراء السودانى، أحمد سعد عمر، لدى لقائه اليوم الأحد بمكتبه بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السفير المصرى أسامة شلتوت، على متانة العلاقات الثنائية بين السودان ومصر.

وذكر الموقع الرسمى لمجلس الوزراء السودانى أن اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، وتناول اللقاء الترتيبات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة القنصلية السودانية المصرية المشتركة المزمع قيامها فى نهاية شهر نوفمبر الجارى، كما بحث أيضاً الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات النقل الخاصة بالمنافذ الحدودية والتى ستجتمع فى مطلع شهر ديسمبر القادم بالخرطوم.

 

 


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