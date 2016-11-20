مصادر: «ميركل» تعلن رغبتها الترشح لفترة رابعة

قالت مصادر بارزة في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لرويترز إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أبلغت زعماء في الحزب يوم الأحد رغبتها في الترشح لفترة رابعة لمنصب المستشار الألماني في انتخابات العام المقبل.

ويجتمع أعضاء بارزون في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في برلين بعد ظهر اليوم للإعداد لآخر مؤتمر سنوي للحزب قبل الانتخابات التي تعقد في سبتمبر أيلول. ومن المقرر أن تعقد ميركل مؤتمرا صحفيا في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

وبحسب رويترز قضت ميركل 11 عاما بالفعل في منصب المستشار بأكبر قوة اقتصادية أوروبية.