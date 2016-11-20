فرنسا: على الولايات المتحدة تجنب الانعزال عن المجتمع الدولي

قال وزير الخارجية الفرنسي جون مارك ايرولت إنه على الولايات المتحدة تجنب المغامرة بالانعزال عن المجتمع الدولي بعد انتخاب الشعبوي دونالد ترامب لرئاسة البلاد..على حد وصفه.

وتابع إيرولت- في كلمته التى القاها اليوم الأحد امام الدورة التاسعة من مؤتمر السياسات العالمية المنعقد حاليا بالدوحة- :” ما يجب تفاديه بأي ثمن هو المغامرة الانعزالية و الانفرادية او شكل من الانقطاع مع القانون الدولي..”، مشددا على ضرورة وضع حلول جماعية لمشكلات العالم.

وتابع:” أمام الفوضى السائدة في العالم الرد الوحيد يتمثل في توحيد قوتنا و إظهار التضامن و إيجاد حلول جماعية للمشكلات المشتركة”.

وأكد على أهمية ان يكون الشريك الامريكي منفتح على العالم و ملتزم بشكل كامل بالتعاون مع حلفائه للتعامل مع الرهانات الشاملة التي يواجهها العالم و منها مكافحة الاٍرهاب و الاختلال المناخي و أزمة المهاجرين و الامن الجماعي و التنمية المستدامة.

وحول العلاقات الفرنسية الأمريكية، أكد إيرولت أن باريس ستعمل مع دونالد ترامب في ضوء علاقات الصداقة بين البلدين و لأن التعاون بين الجانبين لا غنى عنه.

وأوضح أن فرنسا، بالرغم من التباين بينهما في بعض المواقف، ترغب في إقامة تعاون وثيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب.

وذكر إيرولت بالمحادثة التي أجراها الرئيس فرانسوا اولاند مع ترامب فور انتخابه للعمل سريعا على تبديد الشكوك التي تولدت من حملته الانتخابية المثيرة للجدل.

يشار إلى أن فوز ترامب المفاجئ تسبب بصدمة في أوروبا التي تخشى من أن ينفذ الرئيس المنتخب وعده بوضع “أمريكا أولًا” بما يؤدي إلى خفض العلاقات بين واشنطن وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

أ ش أ