أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

فرنسا: على الولايات المتحدة تجنب الانعزال عن المجتمع الدولي

Google+ Print
فرنسا: على الولايات المتحدة تجنب الانعزال عن المجتمع الدولي فرنسا: على الولايات المتحدة تجنب الانعزال عن المجتمع الدولي

جان مارك إيرولت – وزير الخارجية الفرنسى

قال وزير الخارجية الفرنسي جون مارك ايرولت إنه على الولايات المتحدة تجنب المغامرة بالانعزال عن المجتمع الدولي بعد انتخاب الشعبوي دونالد لرئاسة البلاد..على حد وصفه.

وتابع إيرولت- في كلمته التى القاها اليوم الأحد امام الدورة التاسعة من مؤتمر السياسات العالمية المنعقد حاليا بالدوحة- :” ما يجب تفاديه بأي ثمن هو المغامرة الانعزالية و الانفرادية او شكل من الانقطاع مع القانون الدولي..”، مشددا على ضرورة وضع حلول جماعية لمشكلات العالم.

وتابع:” أمام الفوضى السائدة في العالم الرد الوحيد يتمثل في توحيد قوتنا و إظهار التضامن و إيجاد حلول جماعية للمشكلات المشتركة”.

وأكد على أهمية ان يكون الشريك الامريكي منفتح على العالم و ملتزم بشكل كامل بالتعاون مع حلفائه للتعامل مع الرهانات الشاملة التي يواجهها العالم و منها مكافحة الاٍرهاب و الاختلال المناخي و أزمة المهاجرين و الامن الجماعي و التنمية المستدامة.

وحول العلاقات الفرنسية الأمريكية، أكد إيرولت أن باريس ستعمل مع دونالد ترامب في ضوء علاقات الصداقة بين البلدين و لأن التعاون بين الجانبين لا غنى عنه.

وأوضح أن فرنسا، بالرغم من التباين بينهما في بعض المواقف، ترغب في إقامة تعاون وثيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب.

وذكر إيرولت بالمحادثة التي أجراها الرئيس فرانسوا اولاند مع ترامب فور انتخابه للعمل سريعا على تبديد الشكوك التي تولدت من حملته الانتخابية المثيرة للجدل.

يشار إلى أن فوز ترامب المفاجئ تسبب بصدمة في أوروبا التي تخشى من أن ينفذ الرئيس وعده بوضع “أمريكا أولًا” بما يؤدي إلى خفض العلاقات بين واشنطن وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب

الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب

ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في ظل حكم ترامب

بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في ظل حكم ترامب