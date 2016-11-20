دى ميستورا يصل دمشق لبحث الأزمة السورية

دمشق (أ ش أ)

وصل المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا اليوم الأحد، إلى العاصمة دمشق؛ لبحث تطورات الأزمة السورية، والأوضاع فى حلب.

وأوضحت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن زيارة دى ميستورا تستمر ليوم واحد، يلتقى خلالها وزير الخارجية السورى وليد المعلم ومسئولين فى الخارجية.

يأتى ذلك فى وقت تواصل فيه قوات النظام غاراتها على عدد كبير من أحياء حلب المحاصرة بعد توقف كل المستشفيات عن العمل.

كان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أفاد- فى وقت سابق اليوم- بمقتل 176 شخصا فى مدينة حلب خلال الخمسة أيام الماضية، جراء القصف المكثف على أحياء حلب وريفها.