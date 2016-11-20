عودة التيار لمحافظات الصعيد بعد انقطاع ساعتين بسبب الشبورة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إعادة التغذية الكهربائية لمحافظات الوجه القبلي بالكامل التى انقطع عنها التيار صباح اليوم الأحد بسبب الشبورة المائية الكثيفة مما أدى لخروج محطة سمالوط من الخدمة، كما عاد العمل للسد العالي بعد أقل من ساعتين من الانقطاع.

وأوضح الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التيار عاد بدءا من سمالوط وحتى نجع حمادى.

وكانت الدوائر جهد 500 ك.ف قد فصلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بسبب الشبورة الكثيفة مما أدى إلى عطل مؤقت في محطة سمالوط وانسحاب الجهد عن محطات الوجه القبلي حتى السد العالي.

أ ش أ