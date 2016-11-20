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الهيئة الاتحادية للموارد البشرية تطلق مبادرات غير مسبوقة

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الهيئة الاتحادية للموارد البشرية تطلق مبادرات غير مسبوقة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية تطلق مبادرات غير مسبوقة

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أن أجندة فعالياتها، خلال أسبوع الإمارات للابتكار، حافلة بالعديد من الفعاليات والأنشطة الداخلية، وإطلاق حزمة من المبادرات والمشاريع المبتكرة، فضلاً عن عقد ورش عمل وتنظيم مسابقات للموظفين، لتعريفهم بمفهوم الابتكار وأبعاده المختلفة وأهميته في تطوير عمل المؤسسات والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين.

إشادة

أشادت «الاتحادية للموارد البشرية» بالنقلات النوعية التي حققتها دولة الإمارات على مختلف الصعد وفي جميع المجالات، لا سيما في مجالي الابتكار وتقديم الخدمات الذكية المبتكرة للمتعاملين، مؤكدة أن هذه الإنجازات كانت نتيجة حتمية للدعم والاهتمام والرعاية السامية التي توليها القيادة الرشيدة للدولة لهذا الجانب المهم، ومستشهدةً في ذلك بإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2015 عاماً للابتكار، وتخصيص أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسبوعاً وطنياً سنوياً للابتكار، احتفاءً بالابتكار والمبتكرين والإنجازات، وتعزيز ثقافة الابتكار في المؤسسات والقطاعات كافة.

موئل المبدعين

وأكدت فاطمة الحوطي، مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت موئلاً تقصده الكفاءات والمواهب، وقبلة للمبدعين والمبتكرين من شتى بقاع الأرض، حيث يرون فيها بيئة خصبة لرعايتهم واحتضانهم وترجمة أفكارهم وطموحاتهم وإبداعاتهم إلى واقع ملموس وحقيقة ماثلة.

وذكرت أن أسبوع الإمارات للابتكار أكبر دليل على الأشواط الكبيرة التي قطعتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والجهود الجبارة التي بذلتها على صعيد دعم الابتكار والإبداع في مختلف قطاعات العمل.

وذكرت أن أسبوع الابتكار في الهيئة سيشهد افتتاح ركن السعادة، وتنظيم جلسة الساعة السعيدة، ونشاط السعادة، وجلستي قراءة، الأولى بعنوان «ابتكار المستقبل»، والثانية تحت عنوان «القراءة بين المتعة والفائدة».

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