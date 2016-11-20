حظك اليوم برج الحوت ليوم الأحد 20/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. علاقتك الخاصة غير مفهومة

يعد برج الحوت من الأبراج المائية التى تتسم بالحساسية الشديدة والرومانسية، والرغبة فى العيش بالأحلام عن الواقع، ونقدم لمواليد برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى..

يوم عمل شاق يحتاج منك المزيد من التركيز والجهود، وستضاعف عليك المهام والمسؤليات ، ولكنك بقدراتك ومهاراتك تستطيع إنجازها، ولكن احذر تأجيل مهامك حتى لا تتراكم عليك.

الحوت على الصعيد العاطفى..

علاقتك العاطفية غير مفهومة، وعنادك وغرورك سيجعلك تصل الى طريق مسدود مع شريك حياتك، فعليك تغيير طريقة تعاملك مع الحبيب والاهتمام به وبكل تفاصيله.

الحوت على الصعيد الصحى..

صحتك تبدو على ما يرام، لكن احذر الإصابة بنزلات البرد خاصة مع تغيير الأجواء الحالية، ولا ترتدى الملابس الصيفية ليلاً فحان وقت ارتداء ملابس الشتاء.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة..

ستمر بمشكلة عائلية تؤثر عليك وعلى أدائك المهنى وتركيزك، حاول التفكير بهدوء وإيجاد حل سريع لها وعدم الاستسلام للمشكلة حتى لا تخسر وظيفتك.