حظك اليوم برج الدلو 20/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. عرض عمل جديد من المرجح أن تأتى فى طريقك الآن

نقدم لمولود برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، يتميز أبناء برج الدلو بالتناقض فى العلاقات العاطفية، عاشق للحرية و الانطلاق، اجتماعى، حاد الطبع، و سريع الانفعال.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى..

عرض عمل جديد من المرجح أن تأتى فى طريقك الآن، هذا ينطبق بشكل خاص للأشخاص الذين يعملون فى القطاع العام، وقد لا يكون تم التفكير فى تغيير وظيفتك أو حتى تكون راضية عن النظام الحالى، ولكن الوظيفة جديدة سوف تقدم لك مع فرص لا مثيل لها.

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

سوف تجد الكثير من الناس تحوم حولك فى محاوله منهم للاهتمام بك، ولكن واحد منهم قد يتحول إلى أن يكون صديقا جيدا معه يمكنك مشاركة الأشياء على مستوى العاطفى.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

حاول تشجيع نفسك أن تأكل جيدا وتنام جيدا وأخذ قسط من الراحة التى قد يحتاجها جسمك منذ فترة طويلة، يمكن حضور دورات الطهى لتلهمك لإعداد وتناول الأطعمة المفضلة لديك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو..

أنت شخص بسيط وهذا هو السبب فى أنك تفتقر التكتيكات فى التعامل مع العلاقات، وهذا قد يسبب لك بعض العناء فى بعض الأحيان، ولكن كل ذلك هو لحظة، الوقت مناسب لديك لقضاء بعض الوقت مع أولادك.