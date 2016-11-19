الأهلي يحتفظ بصدارة الدوري بالفوز على الانتاج الحربي 2-0

فاز الأهلي على مضيفه الانتاج الحربي بنتيجة 2-0 في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز التي أقيمت اليوم السبت على استاد السلام.

الشوط الأول :-

بدأ الفريقان المباراة بتبادل الكرة في منطقة وسط الملعب، دون أن يكون هناك تميزا من جانب أحدهما على الآخر، على دار 10 دقائق.

وكان الظهور الهجومي الأول في المباراة من نصيب الأهلي عن طريق أحمد فتحي الذي لعب كرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى جونيور أجايي وتعادل وسددها رأسية قوية أتت أعلى من العارضة.

ولعب وليد سليمان تمريرة في الدقيقة 19 تمريرة في وسط الملعب لعمرو السولية الذي انطلق بالكرة وحاول تمريرها لعمرو جمال في الأمام لكن استطاع أوكا مدافع الانتاج ابعادها سريعا.

وحصل أجايي على كرة من الخلف في الدقيقة 24 وكان بإمكانه التسديد مباشرة بالقدم اليسرى على المرمى، لكنه فضل السيطرة على الكرة أولا ليقوم مدافع الانتاج بالتدخل وغلق مساحة التسديد أمامه.

وسنحت فرصة جديدة للأهلي في الدقيقة 27 حيث تبادل عبدالله السعيد الكرة مع أجايي وقام بتسديد كرة قوية على مرمى الانتاج لكن عامر عامر تصدى لها بشكل رائع وارتدت أمام عمرو جمال الذي كان في وضع تسلل.

واحتسب الحكم ركلة ثابتة أمام منطقة الجزاء نتيجة لمس الكرة باليد، وقام وليد سليمان بتسديد الكرة بشكل رائع في الدقيقة 43 لكن عامر عامر تصدى لها ببراعة.

الشوط الثاني :-

بدأ الأهلي النصف الثاني من المباراة بهجوم سريع ضد الانتاج الحربي، وانطلق عبدالله السعيد بالكرة داخل منطقة الجزاء، ولعب عرضية من الجانب الأيسر نحو وليد سليمان الذي لعبها رأسية أتت أمام أجايي الذي وضعها في الشباك بالقدم اليمنى.

وأتت محاولة جديدة من جانب وليد سليمان من ركلة ثابتة في الدقيقة 60، حيث سددها مباشرة وغيرت اتجاهها من خلال الحائط وتأتي بجانب القائم الأيمن لعامر عامر.

وأجري الأهلي التبديل الأول في المباراة في الدقيقة 61 بمشاركة كريم نيدفيد بدلا من عمرو جمال، بيحدث تعديل داخل الملعب من طريقة 4-4-2، إلى 4-2-3-1.

ولعب السولية تمريرة بينية رائعة في منطقة الجزاء، وحصل عليها أحمد فتحي ليلعب تمريرة أرضية في العمق نحو كريم نيدفيد الذي سددها لترتد من الدفاع وتعود لعبدالله السعيد الذي سددها مباشرة معلنا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 65.

وجاء التبديل الأول للانتاج الحربي في الدقيقة 68 بمشاركة أوميد أوكوري بدلا من عمرو السعيد، ثم بعد دقيقتين أتى التبديل الثاني للفريق بمشاركة محمود عبد الحكيم بدلا من حسن الشامي.

وأتى التبديل الثاني للأهلي بمشاركة مؤمن زكريا بدلا من وليد سليمان في الدقيقة 75، دون أن يحدث أي تعديل داخل الملعب.

وفور مشاركة زكريا حصل على تمريرة من جانب النيجيري أجايي ليكون في وضع انفراد بالمرمى لكن دفاع الانتاج استطاع أن يحصل على الكرة بعدما تعثر فيها لاعب الأهلي.

وشارك شهاب الدين أحمد مع الانتاج الحربي في الدقيقة 79 بدلا من محمد سوستة.

ولعب عبدالله السعيد عرضية من الجانب الأيسر لأقصى اليمين في الدقيقة 81 وسيطر عليها مؤمن زكريا بشكل رائع وتقدم إلى منطقة الجزاء ثم سددها قوية أتت أعلى من زاوية إلتقاء العارضة والقائم بسنتيمترات.

وأجرى الأهلي التبديل الثالث في المباراة بمشاركة مروان محسن العائد من إصابة طويلة بدلا من جونيور أجايي في الدقيقة 85.

ولعب وليد حسن عرضية من الجانب الأيسر في الدقيقة 90 نحو عمق منطقة الجزاء واستلمها أحمد حجازي على الصدر ليهيئها لمهاجم الانتاج الحربي أوكوري.