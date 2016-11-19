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أمريكا تطالب بوقف فوري لقصف المستشفيات في حلب

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أمريكا تطالب بوقف فوري لقصف المستشفيات في حلب أمريكا تطالب بوقف فوري لقصف المستشفيات في حلب

حلب _ أرشيفية

نددت الولايات المتحدة اليوم السبت بقصف مستشفيات في شرق مدينة حلب السورية ودعت روسيا إلى اتخاذ خطوات لكبح العنف.

وبحسب “رويترز”، قالت مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس في بيان “تدين الولايات المتحدة بأشد العبارات هذه الهجمات المروعة ضد البنية التحتية الطبية وعمال الإغاثة الإنسانية.”

وأضافت قائلة “لا عذر في ارتكاب هذه الأفعال الشنيعة. الولايات المتحدة تنضم مرة أخرى إلى شركائنا… في المطالبة بوقف فوري لهذا القصف وتدعو روسيا إلى احتواء العنف وتسهيل المساعدات الإنسانية و(سبل) وصولها للشعب السوري.”

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