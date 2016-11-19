ضبط مندوب تراخيص بحوزته مبالغ مالية مزورة بمرور القطامية

كتب : أحمد أبوالحسن

تمكن ضباط قسم مباحث مرور القطامية من ضبط طارق م 55 عاما مندوب تراخيص و مقيم بدائرة الحدائق ، أثناء تواجده بمجمع تراخيص مرور القطامية لإنهاء تجديد تراخيص سيارات الشركة حيث مكان عمله ، و بحوزته وثيقتى تأمين منسوب صدورها للشركة المصرية للتأمين التكافلى بإجمالى مبلغ 235 جنية مزورين و مبلغ 9635 جنيه.

و بمواجهة المتهم اعترف بأنه تحصل على دفتر وثائق تأمين منسوب صدورة للشركة المصرية للتأمين التكافلى يبدأ من مسلسل 3453 حتى رقم 3500 من أحد زملاءة السابقين بالشركة ويدعى عبدالناصر .

و أضاف بسابقة قيامه بتسديد المبالغ المالية المخصصة للتأمين على سيارات آخرى خاصة بشركة للتجارة و تحصل على المبالغ المالية لحسابة الخاص .

و بفحص الملفات الترخيصية للسيارات تبين وجود وثائق تأمين لذات الشركة و بعرضها على المختصين بالشركة المصرية للتأمين التكافلى تبين أنها جميعا مزورة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .