أمن الإسكندرية يضبط 4 هاربين من أحكام قضائية

الإسكندرية - هناء أبو العز

تمكن النقيب محمد البهنسى الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين بنقطة التفتيش الأمنية أبيس، من ضبط "عبد الرازق. س"-60 سنة عاطل مقيم دائرة قسم سيدى جابر المحكوم عليه فى "16" حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "شيكات"، وجارى التنفيذ عليه.

وألقى ضباط وحدة مباحث قسم كرموز القبض على كل من "أحمد. م"- 21 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته طبنجة محدث صوت تركى الصنع معدلة لإطلاق الأعيرة النارية عيار 9 مم بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنح القسم، وجار العرض على النيابة، وضبط "على. ج" 32 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة المنشية بحوزته "3" قطع لمخدر الحشيش تزن حوالى 125 جراما، بقصد الاتجار ومبلغ 110 جنيهات وهاتف محمول، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجار العرض على النيابة.

وضبط النقيب شريف القاضى الضابط بإدارة البحث الجنائى "وحدة تأمين الطرق" المعين للمرور بالطريق الساحلى دائرة قسم أول العامرية "حامد.ع"- 29 سنة عامل زراعى مقيم دائرة قسم ثان العامرية بحوزته لفافة لمخدر الهيروين " تزن حوالى 100 جرام - بقصد الاتجار وميزان حساس ومبلغ 5000 جنيه وهاتف محمول، وتحرر المحضر جنايات قسم أول العامرية، وجار العرض على النيابة.