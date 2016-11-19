أخبار عاجلة

أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

باسم مرسي ينضم لقائمة المغضوب عليهم في المنتخب

Google+ Print
باسم مرسي ينضم لقائمة المغضوب عليهم في المنتخب باسم مرسي ينضم لقائمة المغضوب عليهم في المنتخب

باسم مرسي

كشف مصدر مسئول بجهاز ، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، إتفق مع جهازه المعاون، على استبعاد مهاجم الزمالك، باسم مرسي، من قائمة الفراعنة قبل بطولة الأمم الأفريقية المقبلة 2017 بالجابون.

وأوضح المصدر، أن باسم مرسي لم يتعرض لأي إصابة خلال مباراة غانا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، مضيفًا: “اللاعب استشاط غضبًا بعد تغيره بين شوطين المباراة وغادر الملعب وتوجه إلى الفندق مباشرةً، ولم يذهب للمستشفى، كما إدعى طبيب المنتخب، ولم يرغب جهاز المنتخب في إثارة أزمة مع اللاعب وسط أفراح المصريين بالفوز على النجوم السوداء”.

وبذلك ينضم “مرسي” إلى قائد النادي الأهلي حسام غالي، في قائمة اللاعبين المغضوب عليهم من جهاز المنتخب.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي