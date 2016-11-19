باسم مرسي ينضم لقائمة المغضوب عليهم في المنتخب

كشف مصدر مسئول بجهاز المنتخب، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، إتفق مع جهازه المعاون، على استبعاد مهاجم الزمالك، باسم مرسي، من قائمة الفراعنة قبل بطولة الأمم الأفريقية المقبلة 2017 بالجابون.

وأوضح المصدر، أن باسم مرسي لم يتعرض لأي إصابة خلال مباراة غانا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، مضيفًا: “اللاعب استشاط غضبًا بعد تغيره بين شوطين المباراة وغادر الملعب وتوجه إلى الفندق مباشرةً، ولم يذهب للمستشفى، كما إدعى طبيب المنتخب، ولم يرغب جهاز المنتخب في إثارة أزمة مع اللاعب وسط أفراح المصريين بالفوز على النجوم السوداء”.

وبذلك ينضم “مرسي” إلى قائد النادي الأهلي حسام غالي، في قائمة اللاعبين المغضوب عليهم من جهاز المنتخب.