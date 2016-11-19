أمن أسيوط ينهى خصومة ثأرية بين عائلتى "برعى وترجم" بالقوصية

أسيوط - هيثم البدرى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق ولجنة المصالحات بالمحافظة، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى "برعى وترجم" بقرية التتالية التابعة لمركز القوصية فى محافظة أسيوط، وذلك بعقد جلسة صلح بينهما بالسرادق المقام بقطعة أرض فضاء بجوار منازل العائلتين بالقرية، بحضور قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائى والأمن العام وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين وبعض أفراد العائلتين وعدد (500) شخص من أهالى القرية والقرى المجاورة، تم التوفيق والتصالح والتراضى بين الطرفين..وأقروا جميعاً بالصلح النهائى بينهما وتعهد أفراد العائلتين على عدم العودة لذلك مرة أخرى، وعدم تعرض كل منهما للآخر، وأكد الحاضرون على ثقتهم فى الأجهزة الأمنية وأشادوا بسعيها الدؤوب لإنهاء الخلافات صلحاً.

وتعود الخصومة بين العائلتين إلى الخصومة الثأرية رقم 4 لسنة 2014م والمحرر عنها المحضر إدارى مركز شرطة القوصية لسنة 2014م، والتى نشأت بتاريخ 15/5/2014م والناجم عنها مقتل "م ب ص" 28 سنه فلاح وإصابة "م ا ر" 60 سنة فلاح بطلق نارى بالقدم اليسرى من (عائلة برعى)، واتهم فى ذلك كل من (ن ج ف ت" 55 سنة فلاح و"وح ن ج ف" 39 سنة حاصل على دبلوم، و"وم ن ج ت" من (عائلة ترجم )، كما أصيب كل من، " ن ج ت" 25 سنة فلاح مصاب بطلق نارى بالقدم اليسرى، و"م ن ج ت" 28 سنة فلاح مصاب بجرح قطعى بالرأس من ( عائلة ترجم)، وأاتهم فى ذلك كل من، "م ا ر" 60 سنة فلاح و"س م ا ر" 36 سنة فلاح و"ا م ا ر" 25 سنة فلاح (عائلة برعى) بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية ميراث بينهم.