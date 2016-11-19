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مهاجم الإسماعيلى على رادار الزمالك

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مهاجم الإسماعيلى على رادار الزمالك مهاجم الإسماعيلى على رادار الزمالك

>كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

دخل شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى دائرة اهتمامات مسئولى الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بعد المستوى الطيب الذى قدمه مع فريقه فى الفترة الأخيرة، ونجح فى إحراز أكثر من هدف مع الدراويش فى مرمى سموحة وإنبى، خاصة أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية.

 

وكشف مصدر داخل الإسماعيلى أن مؤمن سليمان المدير الفنى للزمالك أبدى رغبته فى التعاقد مع شكرى نجيب لتدعيم هجوم الفريق الأبيض وتدعيم هجوم فريقه، باعتبار أن اللاعب يتميز بالقوة الهجومية والتسديد على الرمى وإتقان الكرات الرأسية واللعب تحت ضغط، وقادر على أن يكون إضافة لصفوف الدراويش.

 

ومن المنتظر أن يراقب مسئولو الزمالك شكرى نجيب خلال المباراة التى ستجمعهما يوم الثلاثاء المقبل فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى العام لرؤية اللاعب على أرض الواقع وتحديد موقفه من الانضمام للفريق الأبيض من عدمه.


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