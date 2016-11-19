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صور.. إجراءات أمنية مشددة قبل النطق بالحكم على نقيب الصحفيين وعضوي المجلس

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صور.. إجراءات أمنية مشددة قبل النطق بالحكم على نقيب الصحفيين وعضوي المجلس صور.. إجراءات أمنية مشددة قبل النطق بالحكم على نقيب الصحفيين وعضوي المجلس

شهد محيط محكمة عابدين والتي تظر اليوم حكمها على نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، إجراءات أمنية مشددة قبل نطق الحكم في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة.

وتم وضع الحوجز الحديدية وتشكيلات من قوات الأمن المركزي، وحضور إعلامىًا مكثف، وحتى الآن لم يسمح بالدخول إلا للمحامين فقط.

يذكر أن النيابة العامة أحالت نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة إلى المحاكمة، لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار، وهما عمرو بدر، ومحمود السقا، اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين في مايو الماضي.

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