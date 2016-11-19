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انتقادات لـ أسماء لمنور بسبب هذه الإطلالة

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السبت 19-11-2016 02:10

أطلت الفنانة المغربية أسماء لمنور بلوك مغاير تماماً عن إطلالاتها السابقة، حيث ارتدت زيا غربيا شبابيا من الجلد مع ماكياج جريء بأحمر شفاه بنفسجي صارخ، وذلك بمناسبة إحيائها لسهرة المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية الكوب 22 التي نظمتها قناة المغربية دوزيم في لقاء مفتوح مع الجمهور في مراكش، إلى جانب نجوم من العالم .
لكن السؤال هو لماذا لم تطل أسماء بلوك مغربي عصري حيث ان الحدث مغربي وعالمي في آن واحد، والأناقة المغربية تزخر بالتصاميم الراقية؟
هل أرادت أسماء ان تبين هويتها العالمية وقدرتها على التغير كما يتغير المناخ موضوع الحدث؟ أم أنها لم تدرس الموضوع جيدا؟
تقول المصممة و خبيرة المظهر سميرة حدوشي :أسماء كانت في قلب حدث الموضة العالمية بلوك الروك أندرول ، لكننا كنا نفضل أن توقع إطلالتها هذه بلمسة مغربية ، مع العلم أن أسماء عاشقة للقفطان و يناسبها جدا الزي المغربي .
و تقول كريمة رشدي خبيرة إعلامية في الموضة إطلالة أسماء فيها رسالة غضب تناسب موضوع الحدث وهو التغيرات المناخية ، "لكنها فعلا أخلفت موعدها مع لمسة مغربية أصيلة خاصة و أن الحدث على أرض المغرب"، و كما هو معروف فالقفطان المغربي اليوم له سمعة عالمية و تصاميمه راقية .

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سيدتي