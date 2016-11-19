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ضبط سيارة محملة 2,5 طن سكر تموينى بالبحيرة

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ضبط سيارة محملة 2,5 طن سكر تموينى بالبحيرة ضبط سيارة محملة 2,5 طن سكر تموينى بالبحيرة

>البحيرة ــ جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكن رجال مباحث البحيرة بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، بالاشتراك مع الأهالى، من ضبط سيارة محملة بالسكر المدعم بالطريق الزراعى السريع أمام مدخل قرية البيضا البلد دائرة مركز شرطة كفرالدوار.

 

وبالانتقال والفحص تبين قيام الأهالى بضبط سيارة نقل  قيادة "كريم  م غ" سائق ومقيم مدينة أبوالمطامير محملة بعدد (450 ,2 ) طن سكر تموينى مدعم وعثر بداخل السيارة على مبلغ مالى 3080 جنيها.

 

بمواجهة قائد السيارة قرر بقيامه بنقل الحمولة من أحد التجار بقرية عرابى التابعة للمركز إلى أحد التجار، ويدعى " أحمد هـ "  بقرية النشو البحرى دائرة المركز والمبلغ المالى ملكه، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة . 

 


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