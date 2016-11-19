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مستشار الأمن القومي لترامب: البرنامج النووي لكوريا الشمالية له أولوية قصوى

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مستشار الأمن القومي لترامب: البرنامج النووي لكوريا الشمالية له أولوية قصوى مستشار الأمن القومي لترامب: البرنامج النووي لكوريا الشمالية له أولوية قصوى

الجنرال مايكل فلين – أرشيفية

قال مايكل فلين مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد إنه سيتم إعطاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية أولوية قصوى في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة وذلك حسبما قال مسؤول كوري جنوبي أجرى محادثات معه يوم السبت.

وبحسب رويترز نقل تشو تاي-يونج نائب مستشار الأمن القومي للرئاسة الكورية الجنوبية عن فلين، وهو أحد أوثق حلفاء ترامب قوله أيضا إنه سيعمل على تعزيز التحالف الأمريكي مع كوريا الجنوبية ووصف هذه العلاقة بأنها “حيوية”.

ويرأس تشو وفدا كوريا جنوبيا للولايات المتحدة للقاء المستشارين الرئيسيين لترامب لبحث رد البلدين على مواصلة كوريا الشمالية الأسلحة النووية في تحد للعقوبات الدولية.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن تشو تحدث مع المراسلين الكوريين الجنوبيين في واشنطن في أعقاب اجتماعه مع فلين.

 

 

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