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حظك اليوم برج العقرب 19/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب 19/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب 19/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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من الأبراج المعروفة بجاذبيتها الشديدة خاصة من الرجال، بالإضافة إلى الاهتمام بالتفاصيل البسيطة ولكن يعيبه الحساسية الشديدة التى تجعل التعامل معه مرهقًا بالنسبة للكثيرين، ونقدم لمولود برج العقرب.

 

برج العقرب على الصعيد المهني:

لديك وظيفة جيدة جدًا، ومن المتوقع أن تحظى ببعض التحسن فى المشاريع المالية التى تدخلها هذه الأيام، ومع ذلك عليك اليوم بالتحديد أن تكون حذرًا بشأن كل ما يتعلق بالمال الخاص بك، خاصة أن اسرافك يثير من حولك الكثير من الانتقادات.

 

على الصعيد العاطفي:

تعيد النظر فى قصة من الماضى اليوم، وعلى الرغم من أن هذا الشخص الذى انتهت علاقتك به لم يعد له أى مكانة عاطفية فى قلبك إلا أنك تهتم جدًا بحل سوء التفاهم بينكما لأن هذا يخفف كثيرًا من وطأة التجربة العاطفية الفاشلة عليك.

 

برج العقرب على الصعيد الصحي:

تشعر بالانزعاج بسبب بعض المشاكل الصحية الطارئة التى تضطرك إلى تغيير خططك خاصة تلك المشاكل التى تسبب لك آلامًا فى الجهاز العصبى والظهر، فحاول ان تمنح جسدك بعض الاهتمام والتدليل وألا تضغط على جسدك أكثر.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

أنت فى مزاج جيد جدًا فحاول ألا تفقد هذا الجانب من شخصيتك التى لا تنساق للتوتر حتى فى أصعب الحالات ويمكنك أن تعقد صفقات جيدة فى العمل بسبب هذه القدرة على التماسك حتى فى أصعب الظروف.


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مصر 365

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