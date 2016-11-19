أخبار عاجلة

الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء السبت 19/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مخططك الوظيفى فشل

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء السبت 19/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مخططك الوظيفى فشل حظك اليوم برج العذراء السبت 19/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مخططك الوظيفى فشل

>

من اكثر الأبراج ذكاءاً لكنه فى نفس الوقت يعانى من بعض المشاكل وهى الصراحة المطلقة التى قد تصل إلى حد الوقاحة أحياناً وهذا ما يغضب المحيطين به لذلك يجب أن يتخلصا من هذه العادة.

 

على الصعيد المهنى..

مخططك الوظيفى فشل ، وعليك إيجاد خطة بديلة بأسرع وقت حتى لا تخسر وظيفتك ، وإعادة ترميم ما فشلت فى تحقيقه بعملك ، أو أمامك خيار أخر وهو البحث عن وظيفة جديدة.

 

على الصعيد العاطفى

حان الوقت لتحسين علاقاتك بمن حولك ، سواء شريك حياتك أو أصداقائك وأقاربك ، ورعايتهم والاهتمام بهم على قدر الإمكان.

 

على الصعيد الصحى

جسدك يحتاج الى الوجبات المنزلية والفواكه الطازجة والخضروات والأسماك ، وتغيير نظام غذائك بشكل كامل ، وعليك تجنب تناول الوجبات الحارة.

 

توقعات علماء الفلك:

تعترض طريقك مجموعة مشاكل اليوم تحتاج منك مزيد من التفكير بهدوء و رزانة ، وتتطلب أيضاً سماع كافة وجهات النظر ومشورة الاهل والأصدقاء المقربين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى