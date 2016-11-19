حظك اليوم برج العذراء السبت 19/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مخططك الوظيفى فشل

برج العذراء من اكثر الأبراج ذكاءاً لكنه فى نفس الوقت يعانى من بعض المشاكل وهى الصراحة المطلقة التى قد تصل إلى حد الوقاحة أحياناً وهذا ما يغضب المحيطين به لذلك يجب أن يتخلصا من هذه العادة.

على الصعيد المهنى..

مخططك الوظيفى فشل ، وعليك إيجاد خطة بديلة بأسرع وقت حتى لا تخسر وظيفتك ، وإعادة ترميم ما فشلت فى تحقيقه بعملك ، أو أمامك خيار أخر وهو البحث عن وظيفة جديدة.

على الصعيد العاطفى

حان الوقت لتحسين علاقاتك بمن حولك ، سواء شريك حياتك أو أصداقائك وأقاربك ، ورعايتهم والاهتمام بهم على قدر الإمكان.

على الصعيد الصحى

جسدك يحتاج الى الوجبات المنزلية والفواكه الطازجة والخضروات والأسماك ، وتغيير نظام غذائك بشكل كامل ، وعليك تجنب تناول الوجبات الحارة.

توقعات علماء الفلك:

تعترض طريقك مجموعة مشاكل اليوم تحتاج منك مزيد من التفكير بهدوء و رزانة ، وتتطلب أيضاً سماع كافة وجهات النظر ومشورة الاهل والأصدقاء المقربين.