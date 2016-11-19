لبنى القاسمي: ملتزمون بمتابعة تنفيذ قانون مكافحة التمييز

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الدولة للتسامح الالتزام بمتابعة تنفيذ القانون بمرسوم اتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

ونوهت معاليها بتطبيق القانون بحذافيره مع مختلف الجهات الجنائية والقضائية ذات العلاقة مثل وزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة والسلك القضائي، لافتة معاليها إلى أن بلوغ وسم (الإمارات_وطن_التسامح) 71 مليون مشاهدة دليل حقيقي لمكانة قيمة التسامح في أرض الإمارات الطيبة أرض التسامح والتضامن والتآخي والتعاون، ومرآة حقيقية تعكس دولة الإمارات كبلد متسامح محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقالت معاليها إن كل شرائح وفئات ومؤسسات وجهات مجتمع الإمارات جسدت تفاعلاً غير مسبوق تزامناً مع اليوم الدولي للتسامح، والذي صادف يوم الأربعاء 16 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى مشاركات أصحاب السمو الشيوخ ومعالي الوزراء والجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص وسفراء الإمارات في الخارج وممثلي الدولة في المنظمات العالمية.