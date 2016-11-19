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التصوير الفوتوغرافي دورة لموظفي شرطة دبي

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نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع دورة في التصوير الفوتوغرافي بالتعاون مع المحلات الكبرى، وذلك بحضور العميد خالد شهيل نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وبطي الفلاسي مدير الإعلام الأمني، وسعيد أمين مدير قسم الأخبار والنشر بشرطة دبي، ومن المحلات الكبرى رامي الدغمة مدير التجارة الإلكترونية، وإياد الوحيدي مدير مركز الصيانة، وطارق عبد الرحمن، بهدف تطوير مهارات 18 منتسباً في التصوير الفوتوغرافي، واطلاعهم على أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال.

استهل المحاضر طارق عبد الرحمن حديثه عن أساسيات التصوير ومبادئه، وكيفية التحكم بالسطوع والعزل والتركيز على الأجسام، إضافة لتشغيل الكاميرا وشاشة العرض والتعرف تفصيلياً على كل أجزاء الكاميرا، والفرق بين عدسة وأخرى، وآلية استخدام التكبير والتصغير، والتعامل مع الكتلة وأبعادها، ومعرفة الزاوية المناسبة لالتقاط الصور، والفرق بين الصور الداخلية والخارجية، وتصوير النقاط الثابتة وتصوير النقاط المتحركة.

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