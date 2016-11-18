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أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الجمعة 18 / 11 / 2016

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أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الجمعة 18 / 11 / 2016 أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الجمعة 18 / 11 / 2016

>كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الجمعة 18 / 11 / 2016، عددًا من الأحداث المهمة والتى جاء فى مقدمتها، اختبار مهاجم بوركيني في تدريبات الإسماعيلي وإعلان طبيب الفريق عن موقف محمد عواد ومحمود متولى والاجتماع مع أوتاكا لحل أزمة مستحقاته مع الدراويش.

طبيب الإسماعيلى يكشف إصابات عواد ومتولى وموقفهما من مواجهة الزمالك

أكد الدكتور مجدى الباز طبيب الإسماعيلى أن الثنائى محمد عواد ومحمود متولى لاعبى الدراويش يعانيان من الإصابة بكدمة فى الفخذ للأول وكدمة قوية فى الركبة للثانى، مشيرا إلى أن متولى سيخضع لآشعة رنين غدا السبت لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن التدريبات وموقفه من اللحاق بمباراة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل من عدمه.

 

البوركينى أبيومى يخضع للاختبار مع الإسماعيلى تمهيدا للتعاقد معه

ظهر المهاجم البوركينى "ادينياى مايكل ابيومى" فى تدريب الإسماعيلى اليوم من أجل اختباره تمهيدا للتعاقد معه لتدعيم صفوف الإسماعيلى يناير المقبل.

 

خضر يجتمع بالجهاز المعاون قبل مران الإسماعيلي وعواد يعود للتدريبات غدا

عقد أشرف خضر المدير الفني للإسماعيلي جلسة مع الجهاز المعاون له قبل مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك الثلاثاء المقبل على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقه الدوري العام .

 

الإسماعيلى يعقد جلسة تصالح مع أوتاكا خلال ساعات

اتفق مجلس إدارة  النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على عقد جلسة مع المهاجم النيجيرى "جون أوتاكا" مهاجم الإسماعيلي السابق خلال الساعات القليلة القادمة من أجل التصالح معه والتنازل عن شكواه ضد النادى .

 

مفاجأة.. الإسماعيلى أكثر المستفيدين من رحيل "بناهينى"

في مفاجأة من العيار الثقيل، قال مصدر داخل نادى الإسماعيلى إن هروب الغاني إيمانويل بناهيني مهاجم الفريق الأصفر عن قلعة الدراويش رفع عن كاهل الإدارة عبئا ثقيلا، بسبب عقد اللاعب الكبير الذي كان يصل إلى 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد، وهو مبلغ كبير للغاية مقارنة بالقدرة المالية للنادي على الإنفاق.


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