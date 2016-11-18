رسميا.. إنبى يعلن رحيل علاء عبد العال

كتب عمرو جاب الله

تقدم علاء عبد العال المدير الفنى لفريق إنبى باعتذار عن استكمال مهمته مع الفريق معربا عن تمنياته للفريق بالتوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.

وقد وجه علاء عبد العال وافر الشكر والتقدير إلى مجلس الإدارة على ثقتهم ومساندتهم له خلال الفترة الماضية، وكذلك الشكر لكلا الجهازين الفنى والإدارى، كما خص علاء عبد العال جميع اللاعبين بالثناء ووجه الشكر لهم على ما بذلوه خلال الفترة الماضية، ومن جانبه فقد قبل مجلس إدارة النادى اعتذار المدير الفنى مع توجيه الشكر له على جهده الواضح مع الفريق خلال الفترة الماضية. مع استمرار الجهاز الفنى والإدارى بنفس التشكيل لحين التعاقد مع مدير فنى وسيعلن عن ذلك لاحقا.