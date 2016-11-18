عميد معهد السكر: سكر النوع الأول يصيب من 500 إلى 600 ألف طفل مصرى

كتبت أمل علام

أكد الدكتور هشام الحفناوى، عميد المعهد القومى للسكر، أمين عام اللجنة القومية للسكر، خلال مؤتمر نظمته إحدى شركات الأدوية اليوم الجمعة، بالتعاون مع اللجنة القومية، بحديقة الأزهر، أن هناك من 500 إلى 600 ألف طفل فى مصر مصاب بسكر النوع الأول، موضحا أن سكر الأطفال أو النوع الأول يأتى بسبب استعداد فى تركيبة الجهاز المناعى نتيجة تعرض الطفل لمرض، أو فيروس يؤثر على خلايا بيتا بالبنكرياس، ونسبة الوراثة قليلة جدا تصل من 2 إلى 6%.

وقال د. هشام إن المصاب بسكر النوع الأول يمكن أن يتزوج وينجب ولا ينتقل لأطفاله بالوراثة، موضحا أن الشخص يصاب بالسكر بعد حدوث تآكل فى الخلايا التى تقوم بإفراز الإنسولين، وبالتالى فاعتماده يكون بشكل كلى على الإنسولين، لأنه يقضى على 80 أو 90% من خلايا بيتا، مشيرا إلى أنه لا يهم كمية الإنسولين التى يتناولها الشخص، ولكن المهم هو ضبط سكرالدم باستمرار.

وأضاف د. هشام: "إن كل ساعة يكون فيها السكر مرتفعا يكون خطوة نحو المضاعفات"، موضحا أنه لا بد أن يتم ضبط السكر خلال الـ24 ساعة ليتجنب المضاعفات، والبعد عن المضاعفات كأنه يعيش حياة طبيعية عادية، موضحا أن هناك 8 ملايين مصاب بالسكر فى مصر، ونسبة المصابين بسكر النوع الأول حوالى من 5 إلى 10%.