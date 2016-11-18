نهاية الشوط الأول.. شيكابالا يتقدم للزمالك على طنطا 1 / 0

كتب سليمان النقر

انتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك أمام طنطا بتقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى العام، أحرزه شيكابالا من ركلة جزاء.

شن الزمالك هجوما منظما على مرمى طنطا بفضل تحركات شيكابالا وستانلي وأحمد جعفر وأيمن حفنى فيما اعتمد لاعبو طنطا علي الكرات المرتدة للوصول إلى مرمى احمد الشناوى، فيما تمركز اللعب في وسط الملعب في محاولة من الفريق الأبيض لجس النبض وفتح ثغرة في دفاعات أبناء السيد البدوى.

ولم تشهد أول ربع ساعة من المباراة خطورة على المرميين، حيث لم يتعرض كلا الحارسين لأية اختبارات رغم استحواذ الزمالك ومحاولته اختراق دفاعات طنطا حتى الدقيقة 15 التي شهدت ضربة حرة للزمالك سددها شيكابالا علي المرمى مباشرة وأنقذها الحارس.

الدقيقة 18 شهدت أول هجمة يصل فيها فريق طنطا لمرمى أحمد الشناوي والتي شهدت تسديدة قوية تصدي لها حارس الزمالك، ونشط لاعبو طنطا بعد مرور ربع ساعة من عمر اللقاء واعتمدوا علي التمريرات القريبة للتعامل مع خطوط الزمالك المشفرة.

فشل حسنى فتحى في إحراز هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 26 بعدما استلم كرة طولية من وسط الملعب في ظهر مدافعى طنطا حيث تصدي الحارس إسلام طارق لانفراد حسنى وحول الكرة إلى ركلة ركنية.

واحتسب عبد العزيز السيد ركلة جزاء في الدقيقة 33 نتيجة عرقلة أيمن حفنى داخل منطقة الجزاء من مدافع طنطا وسددها شيكابالا في الدقيقة 35 في الزاوية اليسري لمرمى طنطا.

أضاع محمد جودة لاعب طنطا فرصة التعادل لفريقه بعد استقباله عرضية متقنة من محمود شاكر عبد الفتاح في الدقيقة 41 وحولها الشناوى إلى ركلة ركنية، فيما استمر تقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف حتى نهاية الشوط الأول.