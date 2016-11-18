كريم عبد الجواد يتوج بلقب بطولة قطر الدولية للإسكواش

كتب سليمان النقر

توج كريم عبد الجواد المصنف الثالث عالميا في الإسكواش بلقب بطولة قطر الدولية المفتوحة للإسكواش بعد تغلبه علي زميله محمد الشوربجى المصنف الأول عالميا بنتيجة 3 / 0 في نهائى البطولة، البالغ مجموع جوائزها 150 ألف دولار والتى أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحقق عبد الجواد الفوز الرابع على الشوربجى بعدما تغلب عليه في ثلاث مواجهات من قبل وأخرجه من منافسات بطولة هونج كونج وبطولة الأهرام الدولية وبطولة العالم بوادى دجلة.

وتأهل الشوربجى بعد الفوز على كل من لاعب بيرو دييجو الياس في دور الـ32 وعلي لاعب هونج كونج ليو او في دور الـ16 وعلى الألماني سيمون روسنر في دور الثمانية وعلى الإنجليزي نيك ماتيو في نصف النهائي، قبل أن يخسر في النهائى..

فيما تغلب عبد الجواد على كل من زميله محمد رضا في دور الـ32 وزاهد محمد في دور الـ16 وعلى مروان الشوربجى في دور الثمانية والإنجليزي داريل سيلبي في الدور قبل النهائى قبل أن يحقق اللقب.