أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 18/11/2016.. عودة مروان محسن

كتب محمد عراقى

شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي غداً في الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام.

رفض جهاز الكرة بالأهلي تضخيم أزمة عماد متعب مهاجم الفريق، والتي نشبت في مران الفريق الأربعاء الماضي، بعد تذمر اللاعب بسبب استبعاده من التقسيمة بحجة عودته تواً من أزمة صحية في المعدة، ليقوم متعب بركل الكرة في المدرجات ويتمتم بألفاظ تنم عن ضيقه الشديد من الأوضاع داخل الفريق.

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن النادي تلقى عرضين لإقامة معسكر مغلق للفريق الأول لكرة القدم خلال توقف الدوري في شهر يناير المقبل أحدهما في السعودية والآخر في الإمارات.

ألزم حسام البدري المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق الغائبين عن مباراة الإنتاج الحربي بالتدريب صباح غد"السبت"على ملعب التتش بالجزيرة لتجهيزهم للمواجهات القادمة.

أشاد حسام البدري المدير الفني للأهلى، بقدرات حسام باولو مهاجم سموحة، مؤكدا أن اللاعب الدولي يمتلك مقومات فنية وبدنية ممتازة.

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر رحيل سمير كمونة نجم الفريق الأحمر السابق ومدرب فريق الشباب الحالي لتدريب أسوان ، بعد تلقيه عرضاً لقيادة ممثل الصعيد خلفاً لعماد النحاس.

أعلن حسام البدري المدير الفني للأهلي قائمة مباراة الإنتاج الحربي المُقرر لها السابعة من مساء غد، السبت، بالجولة التاسعة للدوري العام.

واللاعبون هم: شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل، أحمد فتحي، محمد هاني، أحمد حجازي، سعد سمير، محمد نجيب، علي معلول، صبري رحيل ، حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، مؤمن زكريا، ميدو جابر، جونيورأجاي، عبد الله السعيد، عمرو جمال، صالح جمعة ،كريم نيدفيد ومروان محسن.