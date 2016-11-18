أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ -
بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 18/11/2016.. عودة مروان محسن

Google+ Print
أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 18/11/2016.. عودة مروان محسن أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 18/11/2016.. عودة مروان محسن

>كتب محمد عراقى

شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي غداً في الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام.

الأهلى يرفض ذبح متعب ويكتفى بـ"لفت نظر"

رفض جهاز الكرة بالأهلي تضخيم أزمة عماد متعب مهاجم الفريق، والتي نشبت في مران الفريق الأربعاء الماضي، بعد تذمر اللاعب بسبب استبعاده من التقسيمة بحجة عودته تواً من أزمة صحية في المعدة، ليقوم متعب بركل الكرة في المدرجات ويتمتم بألفاظ تنم عن ضيقه الشديد من الأوضاع داخل الفريق.

الأهلى يفاضل بين عروض سعودية وإماراتية وبحرينية لإقامة معسكر "الشتاء"

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن النادي تلقى عرضين لإقامة معسكر مغلق للفريق الأول لكرة القدم خلال توقف الدوري في شهر يناير المقبل أحدهما في   والآخر في الإمارات.

البدرى يلزم الغائبين أمام الإنتاج بالتدريب غدا فى التتش

ألزم حسام البدري المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق الغائبين عن مباراة الإنتاج الحربي بالتدريب صباح غد"السبت"على ملعب التتش بالجزيرة لتجهيزهم للمواجهات القادمة.

البدرى عن حسام باولو: مهاجم ممتاز لكن لم نطلب ضمه

أشاد حسام البدري المدير الفني للأهلى، بقدرات حسام باولو مهاجم سموحة، مؤكدا أن اللاعب الدولي يمتلك مقومات فنية وبدنية ممتازة.

الأهلى يرفض رحيل سمير كمونة لتدريب أسوان

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر رحيل سمير كمونة نجم الفريق الأحمر السابق ومدرب فريق الشباب الحالي لتدريب أسوان ، بعد تلقيه عرضاً لقيادة ممثل الصعيد خلفاً لعماد النحاس.

مروان محسن فى قائمة الأهلى لمباراة الإنتاج لأول مرة فى الموسم الحالى

أعلن حسام البدري المدير الفني للأهلي قائمة مباراة الإنتاج الحربي المُقرر لها السابعة من مساء غد، السبت، بالجولة التاسعة للدوري العام.

واللاعبون هم: شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل، أحمد فتحي، محمد هاني، أحمد حجازي، سعد سمير، محمد نجيب، علي معلول، صبري رحيل ، حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، مؤمن زكريا، ميدو جابر، جونيورأجاي، عبد الله السعيد، عمرو جمال، صالح جمعة ،كريم نيدفيد ومروان محسن.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية