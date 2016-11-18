أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ -
بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

بعد مرور 15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الزمالك وطنطا

Google+ Print
بعد مرور 15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الزمالك وطنطا بعد مرور 15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الزمالك وطنطا

>كتب سليمان النقر

فرض التعادل السلبي نفسه علي نتيجة مباراة الزمالك أمام طنطا بعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى العام.

شن الزمالك هجوم منظم علي مرمى طنطا بفضل تحركات شيكابالا وستانلي وأحمد جعفر وأيمن حفنى فيما اعتمد لاعبو طنطا علي الكرات المرتدة للوصول إلى مرمى احمد الشناوى، فيما تمركز اللعب في وسط الملعب في محاولة من الفريق الأبيض لجس النبض وفتح ثغرة في دفاعات أبناء السيد البدوى.

ولم تشهد اول ربع ساعة من المباراة خطورة علي المرميين حيث لم يتعرض كلا الحارسين لأية اختبارات رغم استحواذ الزمالك ومحاولته اختراق دفاعات طنطاحتى الدقيقة 15 التي شهدت ضربة حرة للزمالك سددها شيكابالا علي المرمى مباشرة وأنقذها الحارس.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365