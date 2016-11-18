بعد مرور 15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الزمالك وطنطا

كتب سليمان النقر

فرض التعادل السلبي نفسه علي نتيجة مباراة الزمالك أمام طنطا بعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى العام.

شن الزمالك هجوم منظم علي مرمى طنطا بفضل تحركات شيكابالا وستانلي وأحمد جعفر وأيمن حفنى فيما اعتمد لاعبو طنطا علي الكرات المرتدة للوصول إلى مرمى احمد الشناوى، فيما تمركز اللعب في وسط الملعب في محاولة من الفريق الأبيض لجس النبض وفتح ثغرة في دفاعات أبناء السيد البدوى.

ولم تشهد اول ربع ساعة من المباراة خطورة علي المرميين حيث لم يتعرض كلا الحارسين لأية اختبارات رغم استحواذ الزمالك ومحاولته اختراق دفاعات طنطاحتى الدقيقة 15 التي شهدت ضربة حرة للزمالك سددها شيكابالا علي المرمى مباشرة وأنقذها الحارس.