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الأهالى يحاولون إنتشال جثة صياد غرق امام سواحل رأس البر

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الأهالى يحاولون إنتشال جثة صياد غرق امام سواحل رأس البر الأهالى يحاولون إنتشال جثة صياد غرق امام سواحل رأس البر

>دمياط - عبده عبد البارى

 

يكثف صيادو عزبة البرج بمحافظة دمياط جهودهم، اليوم الجمعة، لإنتشال جثة محمد محمد هلالي 19عامًا والذى غرق نتيجة إنقلاب فلوكته قبالة السواحل أمام مدينة رأس البر.

وقال حمدى الغرباوى نقيب الصيادين أن الأهالى يبحثون عن جثة الشاب بمعرفتهم عقب غرق الفلوكة التى كان يستخدمها فى أعمال صيد الزريعة أمام السواحل .

وأكد الغرباوى أنه من المحتمل ان تظهر الجثة على الشاطئ خلال الساعات المقبلة بعد أن تجرفها الأمواج الى الشواطئ، موضحا أن أعمال الصيد منتظمة بالبوغاز على الرغم من مرور يومين من نوة المكنسة.
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