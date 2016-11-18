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3 شواهد تؤكد اقتراب رحيل "عبد العال" من إنبى.. ومدير الكرة: "لا جديد"

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3 شواهد تؤكد اقتراب رحيل "عبد العال" من إنبى.. ومدير الكرة: "لا جديد" 3 شواهد تؤكد اقتراب رحيل "عبد العال" من إنبى.. ومدير الكرة: "لا جديد"

>كتب عمرو جاب الله

شهد نادى إنبى، اليوم الجمعة، 3 مظاهر تؤكد اقتراب رحيل علاء عبد العال من قيادة الفريق البترولى فكانت الأولى حضوره إلى مران اللاعبين الغير مشاركين فى مباراة الأمس أمام المقاولون، متأخراً وقاد طارق عبد الله المدرب العام للتدريبات بدلاً منه.

عندما حضر عبد العال اكتفى بالجلوس مع عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى خارج ملعب التدريب ليشاهد المران ويتحدث معه فى العديد من الأمور الشائكة التى دارت فى المرحلة الأخيرة بعد تلقى الفريق البترولى لـ3 خسائر متتالية.

جاء المشهد الثالث عندما جمع مجدى سعد المدرب القادم مع عبد العال من الداخلية، لجميع متعلقاته من غرفة ملابس إنبى ما يؤكد أن هناك شيئاً ما سيحدث فى القريب العاجل بالقلعة البترولية بعد حصد الفريق لـ10 نقاط فقط فى 9 مباريات.

ومن جانبه أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبى، أن جميع هذه الأمور اعتيادية وليس هناك شئ غير طبيعي وأنه حتى اللحظة الجارية لا جديد داخل القلعة البترولية رغم تأكيد البعض داخل النادى أن عبد العال يستعد للاعتذار عن استكمال مهمته مع الفريق.


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