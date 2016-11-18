ميدو يستغل إجازة دجلة ويطير إلى "الدوحة"

كتب أحمد طارق

استغل أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، فترة الراحة السلبية التى منحها لفريقه عقب تدريبات اليوم الجمعة، لمدة 24 ساعة، للسفر إلى الدوحة عاصمة قطر، لإنهاء بعض الأمور الشخصية، والعائلية، خاصة وأن "العالمى" كان مقيما مع عائلته بالدوحة لارتباطه بعقد تحليل مباريات الدورى الإنجليزى على شاشة "بى إن سبورت".

ومن المقرر أن يعود "ميدو" إلى القاهرة صباح بعد غد الأحد، ليقود تدريبات الفريق الدجلاوى، فى الثامنة مساءً على استاد الدفاع الجوى، استعداداً لمواجهة إنبى الثلاثاء المقبل فى إطار الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى العام.